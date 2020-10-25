Зеленський сказав, коли стане відома вартість його опитування

Зеленський сказав, коли стане відома вартість його опитування

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що про вартість ініційованого ним опитування "5 питань" буде відомо після звіту по ньому.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами після голосування на виборчій дільниці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли буде звіт, ви будете бачити всі цифри", - відповів Зеленський на запитання щодо вартості опитування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

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Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

У "Слузі народу" повідомили, що опитування у день місцевих виборів, яке ініціював Президент Володимир Зеленський, фінансуватиме партія.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”.

Трьома останніми питаннями опитування є теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.

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