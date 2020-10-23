Орієнтовні видатки на опитування Зеленського становитимуть 103 мільйони - ОПОРА

Орієнтовна сума видатків на ініційоване Президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня становить 103 млн грн, із яких близько 75 млн грн планується спрямувати на роботу волонтерів, які працюватимуть біля входу до виборчих дільниць.

Про це повідомила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі.

"Дуже багато дискусій виникало навколо теми проведення так званого соціологічного опитування в день виборів, яке планує оплатити партія "Слуга народу". Ми не так давно отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які зараз проводять рекрутинги людей для організації цього опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, біля входу до них проводити опитування громадян щодо п'яти питань від Президента. Загальна кількість видатків, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, становить близько 75 млн грн, якщо говорити про безпосередньо польову частину, виключно видатки на роботу й організації роботи волонтерів біля входу до виборчих дільниць", - зазначила Айвазовська.

Вона додала, що, за інформацією ОПОРИ, залученим до проведення опитування особам може бути виплачено 1200 грн за цивільно-правовою угодою, натомість саме опитування проводиться однією з соціологічних організацій.

"Якщо йдеться про цивільно-правові угоди, то до них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, орієнтовна кількість видатків становить 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину", - уточнила голова правління ОПОРИ.

Айвазовська наголосила, що у зв'язку із ризиками для виборчого процесу, пов'язаних із проведенням неофіційного опитування з ініціативи Президента, ОПОРА закликає його "утриматися від будь-яких форм прямої чи опосередкованої агітації на завершальному етапі виборчого процесу, в тому числі під час коментування ініціованого ним опитування", а Національну поліцію - належним чином реагувати на можливі випадки проведення забороненої законодавством агітації під час опитування.

Партію "Слуга народу" ОПОРА закликає забезпечити чітке дотримання вимог Виборчого кодексу щодо заборони проводити передвиборчу агітацію в день голосування, відмовитися від спроб застосування технологій непрямої агітації, а також невідкладно оприлюднили методологію проведення опитування, джерела фінансування і виконавців або підрядників такої ініціативи, заявила Айвазовська.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборів, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”.

Три останні питання опитування стосуються скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.

Фото: Офіс Президента