На виході з виборчих дільниць проводять «опитування Президента»

Сьогодні, у день виборів до місцевих органів влади, біля багатьох виборчих дільниць проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідати на 5 додаткових питань можуть усі охочі. Для цього треба заповнити запропоновану волонтерами анкету з питаннями Зеленського та вкинути її у спеціальну коробку для опитування. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов'язковим.

5 питань від Президента / Фото: Євген Любимов, Олександр Ляпін, Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Звітувати про перебіг опитування будуть згодом у чат-боті в телеграмі.