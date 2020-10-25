КВУ назвав п’ять ключових проблем на місцевих виборах

Зранку, 25 жовтня, під час моніторингу проведення голосування на місцевих виборах спостерігачі від Комітету виборців України зафіксували 5 основних проблем.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

"Станом на 12-ту годину. Перше - це порушення протиепідеміологічних заходів у день голосування", - зазначив Кошель.

Крім того, спостерігачами КВУ зафіксовано низку фактів незаконної агітації в переважній більшості областей України.

"Я припускаю, що деякі випадки можуть бути провокативними. Але масив фактів у нас викликає занепокоєння", - наголосив Кошель.

Такі факти зафіксовані в переважній більшості областей України.

Ще одне порушення, яке констатує Комітет виборців - це недопуск спостерігачів на окремі виборчі дільниці. Зокрема зафіксовано 4 факти недопуску спостерігачів КВУ.

Серед проблем називається і невчасне відкриття виборчих дільниць, як завчасне, так і з запізненням.

Крім того, Комітет виборців України фіксує низку порушень, пов`язаних з президентським опитуванням, що проводиться паралельно з місцевими виборами, і яке має відбуватися за межами виборчих дільниць. Зокрема, є окремі факти псування анкет при проведенні опитування.

На думку керівника КВУ, опитування проводиться в "непрофесійний і навіть любительський спосіб", і результати такого опитування не мають вважатися думкою громадян України. Крім того, за спостереженнями КВУ, опитування не користується особливою увагою громадян, що приходять на вибори.

Кошель також підкреслив, що опитування від Президента України жодним чином не регулюється чинним законодавством.

За словами Кошеля, на місцевих виборах працює близько 1 тис. спостерігачів Комітету виборців України.

25 жовтня – день голосування на місцевих виборах 2020 року. Цьогоріч українці обирають представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах.