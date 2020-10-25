В Україні - місцеві вибори

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори, на яких обиратимуть депутатів кількох рівнів.

Як передає Укрінформ, будуть обрані обласні і районні ради, а також голови та ради територіальних громад. Територіальні виборчі комісії встановлюватимуть підсумки голосування до 3 листопада.

Більшість виборців в Україні отримає для заповнення по чотири бюлетені: для обрання глави населеного пункту (мер, селищний або сільський голова); для обрання депутатів міської, сільської або селищної ради; для обрання представників до районної ради; для обрання депутатів обласної ради.

У Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві і Херсоні, окрім виборів міських голів і міських ради також відбудуться вибори районних у місті рад.

У Києві виборцям видадуть по два бюлетені: один – зі списком кандидатів на посаду мера і другий – списки, подані партіями, кандидатів у депутати Київської міської ради.

Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тис.

Читайте також: Усі столичні виборчі дільниці отримали маски та дезінфектори

Одночасно з виборами буде проведене опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять запитань: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?"; "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?"; "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?"; "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?"; "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".

В Офісі Президента уточнили, що опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, не є частиною виборчою процедури і не фінансуватиметься з коштів виборчих комісій.

Варто також зазначити, що 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс, який змінив правила виборів до місцевих рад, тож нинішні вибори матимуть деякі важливі особливості.

По-перше, голосування за мажоритарною системою проходитиме лише у територіальних громадах, що мають менше 10 тис. жителів, там можливе самовисування кандидатів. Від одного округу може бути обрано 2-4 депутати (раніше один округ обирав лише одного депутата).

По-друге, у місцевих радах населених пунктів, де живе понад 10 тис. осіб, кандидатів можуть висувати тільки партії, голосування проходитиме за оновленою пропорційною системою з відкритими списками. Депутатські місця отримають партії, які подолають 5-відсотковий бар'єр. Крім партії із запропонованого переліку виборець зможе проголосувати за конкретного кандидата від політсили – завдяки цьому обрані виборцями партійці зможуть піднятися на вищі місця у списку власної партії.

Для обрахування того, скільки голосів набрала кожна партія-переможець, вводиться поняття "виборча квота". Вона за спеціальною формулою визначає: скільки припадає голосів виборців на один мандат. Наступним кроком визначається, скільки мандатів отримує партія на єдиний (міський) виборчий список, і хто саме з її висуванців заповнить виграну кількість депутатських місць.

Читайте також: Як РНБО підготувалася до можливих кібератак на виборах

Відкриті списки, з одного боку, суттєво посилюють внутрішньопартійну конкуренцію, а з іншого - створюють додаткові труднощі для виборців. Система є новою, вона вже отримала багато критики, але її переваги або недоліки стануть зрозумілими тільки після закінчення виборчої процедури.

По-третє, голосування за міських голів у містах із населенням понад 75 тис. матиме другий тур. Тобто щоб стати тут міським головою, кандидат повинен отримати не просту, як раніше, а абсолютну більшість голосів – більше 50% виборців, що проголосували в першому турі. Якщо жоден кандидат не отримує таку більшість, то два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, проведуть другий тур. Щоб стати переможцем, кандидат має у другому турі набрати просту більшість голосів, уже не обов'язково більше 50%.

Відповідно до Виборчого кодексу, на місцевих виборах 2020 року вперше запроваджено гендерні квоти. Відтепер у списку партії має бути не менше 40% представників однієї статі. При формуванні виборчих списків партії повинні забезпечити присутність в кожній п’ятірці (місця з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) не менше двох кандидатів кожної статі. Утім, деякі політичні партії реєструють виборчий список із гендерною квотою, а після реєстрації починають знімати жінок з виборів.

З огляду на пандемію COVID-19 люди з підвищеною температурою або ознаками хвороби будуть пересуватися за окремим маршрутом – для них буде обладнана окрема кабінка. Людину, яка відмовиться одягати маску, допустять до голосування - теж окремо від інших виборців. Але потім їй буде призначено штраф за порушення протиепідемічних норм.

Кількість спостерігачів, представників політичних сил, журналістів на дільницях обмежуватися не буде.

Серед протиепідемічних рекомендацій, затверджених урядом, зокрема, є такі: мати з собою ручку для заповнення бюлетеня та підпису в його отриманні, за можливості залишити неповнолітніх дітей та тварин вдома, показати свій паспорт членам комісій, не передаючи його до інших рук. Для тих, хто перебуває на самоізоляції, буде організоване виїзне голосування з відповідними захисними заходами.

Нинішні місцеві вибори завершать процес децентралізації, який триває уже п'ять років.

В Автономній республіці Крим, місті Севастополі та на тимчасово окупованих частині Донецької та Луганської областей вибори проводитися не будуть.