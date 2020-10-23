Як РНБО підготувалася до можливих кібератак на виборах

Рада Нацбезпеки і оборони зробила все можливе, щоб підготуватись до ймовірних кібератак у день виборів 25 жовтня.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов у рамках роботи Київського безпекового форуму.

«Ми сьогодні робимо все від нас залежне. При апараті Ради нацбезпеки працює Національний координаційний центр з кібербезпеки, і те, що залежить від нас, ми зробили все. Звичайно, ми очікуємо певних процедур, але ми напоготові», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи розроблений алгоритм дій на випадок масованої кібератаки, яка може суттєво вплинути на роботу держорганів в день виборів, секретар РНБО запевнив: «У нас є сценарій на будь-який випадок життя».

Як повідомляв Укрінформ, днями у Державному центрі кіберзахисту відбулися масштабні навчання з кібербезпеки для Центральної виборчої комісії та основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки.

Метою навчань було відпрацювання процедур взаємодії між представниками ЦВК, Держспецзв’язку, ДКІБ СБ України, Департаменту кіберполіції та НКЦК при РНБО України при виникненні кіберінцидентів під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.