Садовий не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю із закордонним паспортом
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я не зміг вдома знайти свій український паспорт, тому взяв закордонний. Дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати тільки по українському», - сказав Садовий.
Він подякував членам комісії за пильність.
"Зараз вернуся додому, буду шукати (паспорт - ред.). П'ятеро малих (Садовий має на увазі п'ятьох своїх дітей - ред.), не знаю, де ми його поділи", - сказав міський голова Львова.
На виборчу дільницю Садовий прийшов із дружиною та молодшим сином, попри застереження не приводити дітей на виборчі дільниці. Подружжя пояснило, що синові вдома самому нудно, а лишити його не було з ким.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.
Фото: Роман Балук, Львівська міська рада / ТСН.ua