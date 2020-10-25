Садовий не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю із закордонним паспортом

Міський голова Львова Андрій Садовий, який вже 14 років очолює міськраду і знову балотується на цю посаду, не зміг проголосувати, тому що пред'явив на виборчій дільниці не паспорт громадянина України, а закордонний.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не зміг вдома знайти свій український паспорт, тому взяв закордонний. Дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати тільки по українському», - сказав Садовий.

Він подякував членам комісії за пильність.

"Зараз вернуся додому, буду шукати (паспорт - ред.). П'ятеро малих (Садовий має на увазі п'ятьох своїх дітей - ред.), не знаю, де ми його поділи", - сказав міський голова Львова.

На виборчу дільницю Садовий прийшов із дружиною та молодшим сином, попри застереження не приводити дітей на виборчі дільниці. Подружжя пояснило, що синові вдома самому нудно, а лишити його не було з ким.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.

Фото: Роман Балук, Львівська міська рада / ТСН.ua