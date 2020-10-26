ЦВК назвала області з найнижчою явкою

Явка виборців в Миколаївській області є найнижчою серед регіонів України - 32,02 відсотка.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передає Укрінформ.

«Явка виборців в Миколаївській області становить 32,02 відсотка і це найнижчий показник серед регіонів України. У трійці антилідерів також – Херсонська – 32,39 % та Харківська області – 32,57 %», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що явка виборців на місцевих виборах у середньому по Україні становила майже 37%.