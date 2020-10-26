Виборчі «каруселі» зафіксували у чотирьох областях і Києві – поліція

Упродовж дня виборів поліцейські зафіксували організовані "каруселі" в місті Києві та чотирьох областях.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу НПУ.

За словами Клименка, "каруселі" були виявлені крім столиці в Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Київській областях. Зокрема, затримано групу осіб, які звозили людей з Луганської області, аби ті проголосували за конкретного кандидата.

"Ми встановили "схему" підкупу, де організатори налагодили прибуття в Київську область групи з 24 мешканців Луганщини. Потягом «Попасна – Київ» ці люди прибули до Києва, і їх централізовано везли в селище Гатне Київської області. Ми встановили всіх учасників "каруселі", серед яких і організатор. Вони затримані, їм повідомлено про підозру. Ціна голосу - 500 гривень", - розповів голова Нацполіції.

Крім того, у Миколаєві правоохоронці задокументували "сітку" підкупів виборців у Київській області. «Організатори – батько та син, жителі Миколаївщини. Вони при голосуванні пропонували та платили до 2000 гривень громадянам, які приїхали в Бучанський район, у Борщагівську сільську раду. Цю "делегацію" зібрали на Миколаївщині. Після проведення інструктажу даних осіб доставили до столиці, а потім будь-яким транспортом, включаючи таксі, підвозили до місця голосування", – зазначив голова Нацполіції.

Він додав, що, за попередніми даними, у цих фальсифікаціях, взяло участь близько 80 миколаївців.

Водночас поліція Києва встановила факт організованого підвезення громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі. Правоохоронці виявили два автобуси, в яких перебувало 132 особи. Організатором «сітки» виявилася 43-річна мешканка Житомира. За підозрою в організації підкупу виборців її затримали.

Крім того, у Києві перехожі повідомили до поліції про офіційного спостерігача від одного із кандидатів на посаду міського голови, який пропонував за винагороду проголосувати за певного кандидата. При собі чоловік мав список осіб з позначками. Під час затримання у фігуранта вилучено гроші та списки. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за підкуп виборців.

За всіма цими фактами відкриті кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що службовці поліції Біляївського району Одеської області затримали три автобуси з людьми, які організовано приїхали голосувати із сусіднього району. Організатором виявився раніше судимий 42-річний громадянин Російської Федерації, який тимчасово проживає в Одесі.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.