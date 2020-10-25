Виявлені порушення не вплинули на перебіг голосування – голова ЦВК

Голосування в Україні завершилося вчасно, а виявлені порушення навряд чи зможуть істотно вплинути на результати виборів.

Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко сказав на брифінгу увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони (порушення - ред.) все-таки не носили масового чи системного характеру, і можна сказати, що вони не вплинули істотно на перебіг голосування. Сподіваюся, що і надалі не вплинуть на результати виборів», - сказав Діденко.

За його словами, поліція оперативно реагувала на ситуації, які містили ознаки кримінальних та адміністративних порушень, та одразу вживала заходів щодо їх припинення.

«Переважна більшість порушень стосувалася агітації в день виборів», - додав голова ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.

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За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, поліція зареєструвала 77 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.