Посли G7 сімки оцінили організацію місцевих виборів в Україні

Представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні, серед яких посли країн Великої сімки, а також представники міжнародних організацій високо оцінили роль та зусилля ЦВК в організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Про це йшлося під час онлайн зустрічі Голови ЦВК Олега Діденка з Послами країн Великої сімки, Надзвичайним та Повноважним Послом Данії, а також представниками міжнародних організацій, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

"Перебуваючи сьогодні на окремих виборчих дільницях, посли країн Великої сімки та представники міжнародних організацій пересвідчилися в якісній організації голосування дільничними виборчими комісіями. Також вони звернули увагу на ефективне здійснення на дільницях протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби COVID-19", - зауважили в ЦВК.

Своєю чергою, голова Комісії поінформував іноземних партнерів про проблемні питання, які вирішувала ЦВК під час підготовки до місцевих виборів, хід сьогоднішнього голосування та взаємодію з представниками Національної поліції щодо недопущення порушень виборчого законодавства.

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Окремо Діденко зупинився на організації навчання членів дільничних та територіальних виборчих комісій, просвіти виборців, що стало актуальним у розрізі прийняття в Україні Виборчого кодексу. Голова ЦВК відзначив, що зазначені заходи стали можливими завдяки спільним проєктам з міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Офісом Ради Європи в Україні, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

“Вчергове приємно констатувати, що Центральна виборча комісія має надійну підтримку від своїх міжнародних партнерів, а наші зусилля, спрямовані на ефективне адміністрування виборів, не залишаються непоміченими представниками провідних країн світу. Тож сподіваюся, що наша співпраця буде тільки зміцнюватися та розширюватися”, – сказав на завершення зустрічі Олег Діденко.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.