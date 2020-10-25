ТВК упродовж дня отримують оперативну інформацію про явку виборців – ЦВК

Центральна виборча комісія відповідно до Виборчого кодексу України не уповноважена отримувати оперативну інформацію про явку виборців на місцевих виборах упродовж дня голосування. Такі відомості дільничні виборчі комісії подають до усіх ТВК.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Своєю чергою, уточнили в Центвиборчкомі, міські, районні в місті, сільські, селищні виборчі комісії передають інформацію, зокрема, щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування (20 годину), відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшої передачі цієї інформації до ЦВК.

"Інформаційно-аналітична система “Вибори”, яка теоретично могла б автоматично передавати всі дані відразу до Комісії, поки що не розгорнута до рівня ТВК. У звʼязку з обмеженням фінансування, спричиненого пандемією COVID-19, на ці цілі не було виділено відповідних коштів", - уточнили в ЦВК.

Водночас у Центрвиборчкомі поінформували, що з метою належного інформаційного забезпечення місцевих виборів, з власної ініціативи ЦВК, інформацію про явку виборців відповідні працівники Секретаріату Комісії збирають будь-якими засобами звʼязку, зокрема, телефоном, або електронною поштою.

Водночас у ЦВК зауважили, що процес опрацювання та оприлюднення таких даних вимагає тривалого часу.

"Остаточну офіційну інформацію щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування, ЦВК зможе оприлюднити лише після її надходження до Комісії від органів ведення ДРВ та подальшого опрацювання і узагальнення", - поінформували в Центрвиборчкомі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.