Значні порушення зафіксували на менш ніж 1% виборчих дільниць - ОПОРА

Громадянська мережа "ОПОРА" відзвітувала про порушення, зафіксовані її спостерігачами з 12.00 до 16.00.

Про це під час брифінгу сказав аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремі виборчі дільниці допускають порушення. На 4,5% дільниць були зафіксовані спроби незаконної видачі або отримання бюлетенів", - сказав Клюжев.

На його думку, необхідно забезпечити належну просвіту виборців і членів виборчих комісій, а також продовжити роботу з притягненням до відповідальності порушників.

"На 2% дільниць ми зафіксували спроби демонструвати свої виборчі бюлетені - тобто, по суті порушувати таємницю голосування. Менше ніж на 1% дільниць ми зафіксували спроби фотографування виборчих бюлетеней", - відзначив Клюжев.

Також на 12% дільниць зафіксовані незначні порушення, а менш ніж на 1% дільниць ДВК допускали суттєві порушення.

Крім того, за даними ОПОРИ, станом на 16.00 явка виборців становила 27%. При цьому, на виборах у 2015 році активність виборців станом на аналогічну годину становила 36,2%.

Комітет виборців України 25 жовтня, у другій половині дня голосування на місцевих виборах зафіксував низку порушень, зокрема, пов’язаних із підкупом виборців, підвезенням виборців, винесенням бюлетенів, спробами фальсифікацій.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.