Як голосують українці: ЦВК назвала регіони з найвищою і найнижчою явкою

Центральна виборча комісія оприлюднила дані про явку вибоців на місцевих виборах станом на 13:00.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ЦВК у Фейсбуці.

Так, згідно з даними Центрвиборчкому, найвища явка зафіксована в Одеській області (без м. Одеса) – 26%.

У ЦВК зауважують, що дані є орієнтовними.

Так, на 13:00 год явка виборців склала:

Вінницька область – 17,2 %

Волинська область – 17,0 %

Донецька область – 22,1 %

Житомирська область – 18,3 %

Закарпатська область – 15,3 %

Івано-Франківська область – 14 %

Кіровоградська область – 18,6 %

Миколаївська область – 15,5 %

Полтавська область – 16,6 %

Сумська область – 15,7 %

Тернопільська область – 17,0 %

Харківська область – 15,5 %

Черкаська область – 17 %

Чернівецька область – 14 %

Чернігівська область – 20,1 %

Луганська область – 18 %

Одеська область (без м. Одеса) – 26 %

Тернопільська область – 17 %

Херсонська область – 16,7 %

Київська область – 15,6 %

м. Київ – 16,2 %.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.