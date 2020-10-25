Явка на місцевих виборах на 12.00 становить 13,5% - ОПОРА
Укрінформ
Громадянська мережі ОПОРА опублікувала явку у день місцевих виборів 25 жовтня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті організації.
Так, станом на 12.00 явка на місцевих виборах становить 13,5 відсотка.
Як повідомлялося, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.
Більшість виборців отримає для заповнення по чотири бюлетені.
Одночасно з виборами буде проведене опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який закликав відповісти на п'ять запитань.
Орієнтовна кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тис.