Явка на місцевих виборах на 12.00 становить 13,5% - ОПОРА

Явка на місцевих виборах на 12.00 становить 13,5% - ОПОРА

Укрінформ
Громадянська мережі ОПОРА опублікувала явку у день місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті організації.

Так, станом на 12.00 явка на місцевих виборах становить 13,5 відсотка.

Як повідомлялося, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.

Більшість виборців отримає для заповнення по чотири бюлетені.

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Одночасно з виборами буде проведене опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який закликав відповісти на п'ять запитань.

Орієнтовна кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тис.

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