Явка виборців на 16.00 становить 27% - ОПОРА

Станом на 16.00, за даними Громадянської мережі ОПОРА, явка виборців на місцевих виборах в Україні становить 27%.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала на своїй сторінці у Фейсбуці голова правління Громадянської мережі ОПОРА, координаторка політичних програм Ольга Айвазовська.

«Явка на 16:00 по всій країні, за даними Громадянської мережі ОПОРА, становить 27%. Похибка 0,84%», - розповіла Айвазовська.

Водночас вона додала, що у цей же час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%.

Раніше у Центральній виборчій комісії повідомили орієнтовні дані щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00.

Згідно з даними Центрвиборчкому, найвища явка зафіксована в Одеській області (без м. Одеси) – 26%, а найменша – 14% - у Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.