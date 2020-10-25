«Слуга народу» вестиме паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах

Партія "Слуга народу" буде вести паралельний підрахунок голосів після завершення голосування на місцевих виборах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформувала журналістів заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в кулуарах штабу "СН".

"У нас паралельний підрахунок голосів ще не ведеться, він може початися після 20:00, коли закриються дільниці, це, фактично, по протоколу. Це стандартна процедура, ми будемо її вести всю ніч цю процедуру. Ми розуміємо, що цього року, насправді, підрахунок займе більше часу, ніж на минулих місцевих виборах, бо трошки складніший формат підрахунку, адже треба ще порахувати не лише голоси за партію, але й ті чи інші голоси за окремих кандидатів, бо це може змінити зрештою результати, в залежності, чи подолали цю межу, будуть рухатися кандидати в регіональному списку", - сказала Кравчук.

За словами депутатки, у "Слузі народу" сподіваються в понеділок, 26 жовтня, ближче до обіду, мати вже перші результати підрахунку і ними поділитися.

Водночас Кравчук зауважила, що екзитполів партія "Слуга народу" не проводить.

"Ми не робимо якогось загального екзитполу загалом по Україні. Також я знаю, що буде екзитпол, не нами замовлений, незалежно замовлений, у тому числі, по опитуванню також буде озвучений о 20:01", - зазначила політик.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.