Зеленський обіцяє співпрацю переможцям місцевих виборів на умовах чесності та щирості

Зеленський обіцяє співпрацю переможцям місцевих виборів на умовах чесності та щирості

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський після місцевих виборів пообіцяв співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Президента у Фейсбуці.

"Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками", - наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що Україна має велику розкіш – вільні вибори.

"На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна", - написав він.

Зеленський зауважив, що з іншого боку, в українців завжди занадто багато передвиборчих емоцій.

"Ми все ще не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного. Шукати компроміси. Співпрацювати. І тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна. Якщо сьогодні запитати в людей на вулицях, що вони думають про вибори, більшість українців відверто скаже: та швидше б усе це закінчилося! Хочемо тиші і... правди. Відповідальності. Щирості. Ось, до речі, чого й досі бракує в нашій великій політиці", - зауважив він.

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Президент також зазначив, що українська молодь часто не вважає вибори важливими.

"Справжніх демократій не так уже й багато. Таких, де вибір людей дійсно має значення. У нас вибір точно є. І дійсно має велике значення. Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є – часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді. Думають: вибори – то не важливо, тим більше місцеві. Це ж не Президента обирають. Хочу нагадати кожному: все в цьому житті справді залежить від того, як вирішиш ти. Або – як вирішить хтось за тебе. Ось чому вибори важливі. Маємо цього навчитися. Сьогодні. Завтра. Завжди. Особиста відповідальність за будь-який вибір – тільки так формуються зрілі й конкурентні суспільства", - підкреслив він.

Зеленський також відзначив, що мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж Президент.

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"Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проєктів – усе це та багато іншого не в повноваженнях Президента. Це те, що можуть і повинні робити мери та депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей", - нагадав Президент.

Він додав, що жорстко стежитиме за новообраною місцевою владою.

"Це вкрай важливо для країни. Бо це – саме про якість життя. Про те, з чим пересічний громадянин стикається щодня і що формує його уявлення про професійність влади загалом. Але наголошу. Президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила, а також загальнодержавний розвиток. Місцева влада – це конкретні питання «тут і зараз», це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

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