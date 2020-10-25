Батьки Зеленського проголосували та відповіли на «5 запитань»
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Укрінформ
Батьки Президента України Володимира Зеленського проголосували на місцевих виборах у Кривому Розі і взяли участь в опитуванні від президента.
На підході до волонтерів Олександр Зеленський гучно заявив, що вони з дружиною хочуть відповісти на всі питання «так», передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.
Потім подружжя Зеленських вирушило голосувати на дільницю №493. Після виходу з дільниці батько Президента відповів Радіо Свобода, що чекає на зміни після цих виборів.
Як повідомлялося, сьогодні Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на виборчій дільниці у Києві в Коледжі морського та річкового флоту. Опісля глава держави разом з першою леді також взяли участь в опитуванні з 5-ти запитань від президента.
відео: Радіо Свобода
фото з архіву