Зеленський з дружиною проголосували

Президент Володимир Зеленський з дружиною прибули на виборчу дільницю для голосування на чергових місцевих виборах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, глава держави проголосував традиційно у Києві в Коледжі морського та річкового флоту.

Президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами після голосування на виборчій дільниці, що на місцевих виборах важливо обирати тих кандидатів, до яких є довіра.

"Що стосується рейтингів, я ще раз вам хочу сказати: ми побачимо всі цифри. Для мене важливо, перш за все, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це - місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях", - підкреслив Президент.

Біля дільниці знаходяться волонтери з картонними скриньками та опитувальником "5 питань від Президента".

Також перед входом до ДВК стоїть волонтерка з медичними масками. За їх словами, якщо виборець забув вдягнути маску, то може безкоштовно отримати в неї.

Президент Володимир Зеленський з дружиною прибули на виборчу дільницю для голосування / Євген Любимов, Укрінформ

Як повідомлялося, у неділю, 25 жовтня, українці обирають депутатів місцевих рад на міських, селищних сільських голів. Голосування на виборчих дільницях триває з 8 до 20 години.