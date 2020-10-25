Шмигаль проголосував на виборах у Львові

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проголосував на місцевих виборах у Львові.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Урядовий портал".

Місцеві вибори закріплюють успіх основного етапу реформи децентралізації / Фото: Урядовий портал

«Уряд змінив застарілий поділ на райони, що був прийнятий ще в першій половині минулого століття. Та передав більше повноважень в громади, сформувавши майже 1,5 тисячі об’єднаних територіальних громад. Вперше в історії незалежної України люди на місцях самі розпоряджатимуться коштами й вирішуватимуть, куди їх витрачати. Це ключовий елемент реформи децентралізації. Важливість сьогоднішніх виборів для майбутнього нашої країни складно переоцінити, адже ми, по суті, закріплюємо успіх основного етапу реформи», — зазначив очільник уряду.

Як наголосив Денис Шмигаль, адміністративно-територіальна реформа — це одна з найбільш важливих і успішних реформ. Він вважає, що місцеві вибори за новим адміністративно-територіальним устроєм дають змогу Україні рухатися далі: розвивати інфраструктуру, покращувати державні послуги, робити країну комфортнішою для людей.

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"Це дійсно історична подія», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава уряду також зауважив, що місцева влада ще ніколи не мала стільки повноважень, як матиме після цих виборів. Відтепер громади матимуть власну землю та власні повноцінні бюджети. Більше 2 млн гектарів сільськогосподарської землі перейшло місцевим громадам. І наступного року бюджет місцевих громад складе понад 500 млрд грн. Але, додав він, разом із повнотою влади, з управлінням землею, фінансів, до громад переходить і вся повнота відповідальності.

Крім того, Прем’єр-міністр нагадав, що найважливіше під час виборів — це безпека. Тому закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів на виборчих дільницях.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбуваються чергові місцеві вибори.