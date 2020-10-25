Femen, загублений паспорт і зіпсований настрій: як голосували політики

Сьогодні в Україні – місцеві вибори. Політиків на виборчих дільницях чатували фотокореспонденти Укрінформу
Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська голосували традиційно у Києві в Коледжі морського та річкового флоту.
Він подякував членам комісії за пильність.
«Зараз вернуся додому, буду шукати (паспорт – ред.). П'ятеро малих (Садовий має на увазі п'ятьох своїх дітей – ред.), не знаю, де ми його поділи», – сказав міський голова Львова.
Історія має щасливий кінець. Паспорт знайшла теща Садового.