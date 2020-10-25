Femen, загублений паспорт і зіпсований настрій: як голосували політики

Сьогодні в Україні – місцеві вибори. Політиків на виборчих дільницях чатували фотокореспонденти Укрінформу

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська голосували традиційно у Києві в Коледжі морського та річкового флоту.

Охоронцям завдала трохи клопоту активістка Femen, яка публічно задерла спідницю з написом «Zexist». Провокація тривала кілька секунд.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проголосував у Львові. На виборчу дільницю він прийшов з дружиною і донькою.

А от меру Львова не вдалося проголосувати з першого разу. Андрій Садовий, який вже 14 років очолює міськраду і знову балотується на цю посаду, не зміг виявити свою волю, тому що пред'явив на виборчій дільниці закордонний паспорт.

Він подякував членам комісії за пильність.

«Зараз вернуся додому, буду шукати (паспорт – ред.). П'ятеро малих (Садовий має на увазі п'ятьох своїх дітей – ред.), не знаю, де ми його поділи», – сказав міський голова Львова.

Історія має щасливий кінець. Паспорт знайшла теща Садового.

«Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягнула результату. Файна теща на вагу золота!», – написав він у Фейсбуці. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков голосував на виборчій дільниці, що по вулиці Тургенєвській, 71 у Києві. Але участі в ініційованому Президентом опитуванні він не взяв, бо волонтерів зі скриньками там не виявилось.

На запитання, чи планує він шукати волонтерів для того, щоб таки взяти участь в опитуванні Президента, Голова ВР відповів: «На жаль, ні. Мені є чим зайнятись. Я ще попрацюю сьогодні».

П’ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною голосували у Будинку офіцерів у центрі Києва. Єдине, що за його словами, зіпсувало йому настрій, це опитування від його наступника – Володимира Зеленського. Опитування Порошенко проігнорував.

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії «Голос» Сергій Притула на виборчій дільниці висловив жаль, що чинний міський голова Віталій Кличко захворів на COVID-19. «Я бажаю йому швидкого одужання. І побачимось у другому турі», – сказав Притула.

Чинний міський голова Борис Філатов на виборчій дільниці ще раз зізнався в любові до міста: «Я дуже люблю Дніпро, тут живе моя сім’я, тут поховані мої батьки. І всі ці 5 років я віддавав всього себе цій роботі – важкій, складній, але яку я дуже люблю». Конкуренцію Філатову складають 16 кандидатів у мери.

«Голосую за зміни!» – кандидат на посаду мера Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук голосувала на дільниці, що розташована у Київському вищому професійному училищі будівництва та архітектури.