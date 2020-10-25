Явка на місцевих виборах становить 37% - ЦВК

Станом на 21 год .42 хв., явка виборців на місцевих виборах в Україні становить 37 %, а це майже на 10% менше, ніж на минулих місцевих виборах.

Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко сказав на брифінгу увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 21 год.42 хв. Центральна виборча комісія отримала інформацію з 97% ТВК, тобто майже повну інформацію попередню про кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчих дільницях. Тобто, про явку. За нашою інформацією явка складала орієнтовно 37%», - сказав Діденко.

Водночас він нагадав, що під час місцевих виборів 2015 року явка становила 46,6%.

«Мабуть, що такі результати є очікуваними та дещо закономірними», - вважає голова ЦВК, нагадавши про те, що ці вибори відбулися в умовах карантину, що також вплинуло.

Діденко також звернув увагу, що найвища явка була у західній Україні, зокрема, у Тернопільській області (44,77%), найнижча - у Донецькій області (31%)

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.