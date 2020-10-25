Явка на місцевих виборах становить 37% - ЦВК
Укрінформ
Станом на 21 год .42 хв., явка виборців на місцевих виборах в Україні становить 37 %, а це майже на 10% менше, ніж на минулих місцевих виборах.
Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко сказав на брифінгу увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Водночас він нагадав, що під час місцевих виборів 2015 року явка становила 46,6%.
«Мабуть, що такі результати є очікуваними та дещо закономірними», - вважає голова ЦВК, нагадавши про те, що ці вибори відбулися в умовах карантину, що також вплинуло.
Діденко також звернув увагу, що найвища явка була у західній Україні, зокрема, у Тернопільській області (44,77%), найнижча - у Донецькій області (31%)
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.