Порушення на виборах: поліція зареєструвала 77 справ

Поліцейські зареєстрували 77 кримінальних справ за фактами порушень виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу у неділю повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"До поліції надійшло 4 тис. 375 заяв та повідомлень, складено 224 адмінпротоколи, розпочато розслідування у 77 кримінальних провадженнях", - сказав він.

За словами урядовця, протягом голосування надійшло 12 повідомлень про замінування 18 виборчих дільниць у Вінницькій, Одеській, Київській і Дніпропетровській областях.

Крім того, 19 виборчих дільниць було знеструмлено. У зв'язку з цим працівники ДСНС доставили на виборчі дільниці електрогенератори, додав Яровий.

У свою чергу очільник Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліція "кине усі сили на розслідування виборчих порушень".

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.