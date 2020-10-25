Поліція отримала понад 3300 заяв про порушення виборчого процесу

Станом на 17.00 годину Національна поліція отримала 3 323 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Національної поліції у Фейсбуці.

«На цей час до органів поліції надійшло 3323 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом», - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що відповідні дані зафіксовано станом на 17.00 годину.

Зокрема, у Києві зафіксовано 398 повідомлень про порушення, у Київській області – 377, Дніпропетровській – 298, Донецькій – 232, Одеській – 185, Львівській – 183, Харківській – 178, Запорізькій – 173, Полтавській – 162, Черкаській – 123, Херсонській – 119, Вінницькій та Сумській – по 101, Закарпатській – 98, Хмельницькій – 75, Миколаївській – 74, Рівненській – 73, Кіровоградській – 71, Чернігівській – 69, Луганській та Тернопільській – по 57, Івано-Франківській – 44, Волинській – 37, Житомирській – 23, Чернівецькій – 15.

Повідомляється, що зазначені заяви стосувалися таких подій: агітація в день виборів – 1310 випадків, порушення таємниці голосування – 154, підкуп виборців – 148, незаконне знищення виборчої документації – 117, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 110, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 71.

Поліцейські склали 148 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, а за 51 фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.