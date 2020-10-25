Кричущих фактів немає: глава Нацполіції назвав найчастіші порушення на виборах

Нацполіція отримала 2 401 заяву від громадян про порушення на місцевих виборах і склала 63 протоколи про адмінпорушення.

Про це під час брифінгу сказав голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Немає таких кричущих фактів, які свідчили би про те, що вибори десь не відбудуться або складно проходять. У той же час 2 401 заява та повідомлення від громадян, що пов'язані з виборчим процесом. Нами складено 63 протоколи про адмінстративні порушення. Найбільше (41) - це пошкодження, приховування, знищення бюлетеня", - сказав Клименко.

За його словами, зафіксовані факти, коли громадяни намагалися пошкодити урни для голосування. Багато порушень, зокрема, у Київській області.

"Але поліція має змогу адекватно реагувати на кожне з них", - наголосив очільник Нацполіції.

Щодо опитування "5 питань від Президента" - воно відбуваються виключно за межами виборчих дільниць, підтвердили в поліції.

"Існує ажіотаж і заклики до насилля. Сьогодні зранку в Києві були погрози громадянці, яка брала участь у цьому опитуванні як волонтер. Я просив би ще раз наших громадян дотримуватись чинного законодавства", - відзначив Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня – день голосування на місцевих виборах 2020 року. Цьогоріч українці обирають представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.