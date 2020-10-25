Виборчі дільниці «мінували» вже вісім разів - Клименко

Національна поліція отримала наразі 8 повідомлень про нібито мінування виборчих дільниць, однак жодне з них не підтвердилося.

Про це сказав на брифінгу в неділю очільник Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зранку ми доводили інформацію, що працюють вибухотехнічні групи як Національної поліції, так і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Так от, на сьогодні у нас уже «мінували» 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко і оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками. Ми зараз встановлюємо, хто дзвонив, з якою метою, але в той же час ми тримаємо порядок», - сказав Клименко.

Він зауважив, що поліція працює в штатному режимі, і немає кричущих фактів, які могли свідчити про те, що вибори «десь не відбудуться або складно відбуваються».

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.