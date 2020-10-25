Поліція затримала учасників виборчих «каруселей» - Клименко
Укрінформ
Правоохоронці вночі затримали організаторів і учасників так званих виборчих «каруселей», які пересувалися між областями автобусами.
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу у неділю повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.
"Всі громадяни, які брали участь у«каруселей», затримані", - сказав він.
За словами Клименка, організатором «каруселей» виявився громадянин Російської Федерації. Наразі він також затриманий.
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