Поліція затримала учасників виборчих «каруселей» - Клименко

Правоохоронці вночі затримали організаторів і учасників так званих виборчих «каруселей», які пересувалися між областями автобусами.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу у неділю повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"Всі громадяни, які брали участь у«каруселей», затримані", - сказав він.

За словами Клименка, організатором «каруселей» виявився громадянин Російської Федерації. Наразі він також затриманий.

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