Кличко набрав понад 45% голосів на виборах мера Києва – екзитпол Студії Савіка Шустера

За Віталія Кличка, за даними екзитполу в межах спільного проєкту «Студіі Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24», на виборах міського голови Києва проголосували 45,93% виборців.

Такими є результати екзитполів, проведених у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України, оприлюднених в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером», що транслювалася на телеканалі «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з результатами, за Віталія Кличка («УДАР» Віталія Кличка») віддали голоси 45,93% виборців, за Олександра Попова («ОПЗЖ») – 9,62%, Ірину Верещук («Слуга народу») – 8,53%, Олексія Кучеренка (ВО «Батьківщина») – 7,82%, Сергія Притулу («Голос») підтримали 7,27%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзит-поли проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходили місцеві вибори.