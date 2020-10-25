Найбільші шанси на перемогу на виборах мера Києва має Кличко - «Рейтинг»

Результати проведених соціологічною групою "Рейтинг" у день виборів опитувань засвідчують, що найбільші шанси здобути перемогу на виборах Київського міського голови має нинішній очільник столиці Віталій Кличко (47,8%).

Про це свідчать результати проведених в день виборів опитувань соціологічної групи "Рейтинг", які директор соцгрупи "Рейтинг" Олексій Антипович презентував на пресконференції ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше місце із величезною перевагою у місті Києві посів Віталій Кличко із показником 47,8%. Трохи не дотяг до першого туру, але так вийшло. Друге місце за нашими даними, посів Олександр Попов із показником 8,6%, третє місце у Сергія Притули із показником 8,3%, четверте місце – Ірина Верещук із показником 8%», - сказав Антипович.

За його словами, серед політичних сил, які зможуть увійти у Київраду, як свідчать результати опитування, партія Кличка «Удар» 21,3%, партія «Європейська солідарність» на чолі із Мариною Порошенко посіла друге місце (18%), партія «Слуга народу» – 9,5%, партія «Голос» – 7,2%, «Єдність Олександра Омельченка» – 6,7%, ОПЗЖ на чолі із Олександром Поповим – 6,7%, ВО «Батьківщина» на чолі із Олексієм Кучеренком - 6,7%.

Представники соціологічної групи "Рейтинг" упродовж дня опитали 10 402 тисяч на 100 виборчих дільницях столиці.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходили місцеві вибори. Українці обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.