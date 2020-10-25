40% виборців визнали, що їм було складно розібратися з бюлетенями - «Рейтинг»

У день місцевих виборів 40% тих, хто голосував, відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями.

Про це сказав директор соцгрупи "Рейтинг" Олексій Антипович, презентуючи на пресконференції підсумки електорально-поведінкового дослідження, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед тих, хто голосував на місцевих виборах, 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% - дуже складно і 27% - трохи складно. Водночас 35% виборців сказали, що це було зробити досить легко, і 25% - дуже легко», - йдеться у дослідженні.

Серед тих, хто голосував більшість вважають, що місцеві вибори важливі для країни (79%). Водночас серед тих, хто на вибори не ходив, так вважають лише половина. Так само виборці оптимістичніше налаштовані щодо майбутнього ніж ті, хто не голосував: 47% виборців вважають, що ситуація у їхньому місті/селі в результаті цих виборів покращиться; 38% вважають, що не зміниться, а серед тих, хто не голосував, лише 20% вважають, що ситуація покращиться, водночас більшість (58%) – що не зміниться, 13% - що погіршиться.

Також серед тих, хто не ходив на вибори, відносна більшість відчуває розчарування щодо ситуації в країні – це 63%, а 32% відчувають надію. Ті, хто голосував, неоднозначно відповідають на питання: 44% відчувають надію, 51% - розчарування щодо країни.

Загалом серед усіх емоцій у голосуючих переважає надія (51%) та зацікавлення (24%), водночас у тих, хто не голосував, – розчарування (35%).

Серед дільниць, які охопило дослідження групи «Рейтинг», на 69% дільниць проводилось опитування Президента. На тих дільницях, де опитування Президента не проводилось,- більшість відповіла, що взяли б участь у ньому, якби воно проводилось (67%). Загалом в опитуванні Президента найбільше брали участь виборці партії «Слуга народу» (63% - брали, 37% - ні), а найменше виборці партії «Європейська солідарність» (27% - брали участь, 73% - ні).