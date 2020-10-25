Як українці відповіли на «5 питань Зеленського» - «Рейтинг»

За результатами екзитполу соцгрупи "Рейтинг", право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, підтримують 78% тих, хто брав участь у місцевих виборах і в опитуванні, ініційованому Президентом.

Про це повідомив директор соцгрупи "Рейтинг" Олексій Антипович, презентуючи на пресконференції підсумки екзитполу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% - не підтримують, 12% - не змогли відповісти. Водночас, серед тих, хто брав участь у виборах, але не брав участі в опитуванні Президента – 56% підтримують її, 13% - не підтримують, 31% - не змогли відповісти», - йдеться у дослідженні.

Підрахунок голосів опитування «5 питань від Президента» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Згідно з екзитполом, легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю тяжкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% - не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні Президента, – 52% підтримують її, 28% - не підтримують, 20% - не змогли відповісти.

За даними "Рейтингу", ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% - не підтримують. Серед тих, хто брав участь тільки у виборах, 63% підтримують її, 21% - не підтримують, 16% - не визначилися.

При цьому ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримують 45% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 43% - не підтримують, 12% - не визначилися. Серед тих, хто брав участь лише у виборах, – 33% підтримують її, 39% - не підтримують, 28% - не визначилися, зазначають соціологи.

Водночас скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 4% - не підтримують. Серед тих, хто брав участь лише у виборах, – 81% підтримують її, 7% - не підтримують, 13% - не визначилися, інформують дослідники.

Серед дільниць, які охопило дослідження групи «Рейтинг», на 69% дільниць проводилось опитування, ініційоване Президентом. На тих дільницях, де опитування не проводилось, більшість (67%) відповіла, що взяли б участь у ньому, якби воно проводилось .

Загалом, за даними "Рейтингу", в опитуванні "5 запитань від Президента" найактивніше брали участь виборці партії «Слуга народу» (63% - брали, 37% - ні), а найменше - виборці партії «Європейська солідарність» (27% - брали участь, 73% - ні).

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.