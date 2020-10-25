На батьків неповнолітніх «волонтерів Зеленського» складуть адмінпротоколи

На батьків, які залишили замість себе неповнолітніх дітей як інтерв'юерів ініційованого Президентом опитування, будуть складені адмінпротоколи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив координатор всеукраїнського опитування "5 запитань від Президента" Артем Гагарін у Фейсбуці.

"Були зафіксовані поодинокі ситуації, коли батьки, які мали працювати інтерв'юерами, залишили на дільницях дітей замість себе для участі в опитуванні. Знаю один такий підтверджений випадок і кілька непідтверджених, інформація зараз перевіряється. Звичайно, такий вчинок з боку батьків - безвідповідальний і небезпечний для самих дітей. За таку поведінку на батьків буде складено адмінпротокол ", - поінформував Гагарін.

Раніше 25 жовтня народний депутат Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність") заявив, що в Івано-Франківську президентське опитування проводять неповнолітні.

Повідомлялося також, що неповнолітніх, які проводили президентський опитування, зафіксували і в Рівненській області. Співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звернулася з цього приводу до омбудсмена Людмили Денісової і уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби.

У зв'язку з цим уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що участь неповнолітніх у волонтерстві правомірно, якщо згоду на неї дано батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня, в день виборів до місцевих органів влади, біля багатьох виборчих дільниць проходить всеукраїнське опитування, ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

Українцям пропонують відповісти на п'ять запитань, що стосуються введення довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізації медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.