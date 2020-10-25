Волонтери для «опитування Президента» стоять біля 55% дільниць - ОПОРА

Особи, котрі проводять опитування громадян від Президента України Володимира Зеленського, присутні біля 55% виборчих дільниць.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала на своїй сторінці у Фейсбуці голова правління Громадянської мережі ОПОРА, координаторка політичних програм Ольга Айвазовська.

«Громадянська мережа ОПОРА дослідила, біля якої кількості дільниць присутні інтерв’юєри, які проводить опитування від президента. Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, 45% - ні. Похибка національного дослідження - 4%», - зауважила Айвазовська.

За її словами, найбільша кількість дільниць такими інтерв’юєрами покрита на Півдні - 78,65%, найменша на Заході - 37,81%. Водночас у центрі - 55,79%, на Сході країни вони представлені біля 56,87% дільниць.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.