В Одесі найбільшу підтримку виборців здобув Труханов - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», на виборах Одеського міського голови лідирує чинний очільник міста Геннадій Труханов, а в Маріуполі – теж нинішній міський голова Вадим Бойченко.

Як передає кореспондент Укрінформу, такі дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з результатами екзитполів, на виборах Одеського міського голови Геннадій Труханов ( «Довіряй ділам») здобуває підтримку 34,4% виборців, Микола Скорик (ОПЗЖ) - 17,93%, Олег Філімонов («Слуга народу») - 13,75%, Петро Обухов («Європейська солідарність») - 12,52%, а Сергій Ківалов («Українська морська партія Сергія Ківалова») – 5,44%.

Окрім того, на виборах Маріупольського міського голови найбільше голосів отримує Вадим Бойченко («Блок Вадима Бойченка») – 69,05%, у Володимира Клименка (ОПЗЖ) – 23,71%, самовисуваниця Лідії Муглі – 4,05%, Юлії Башкірової («За майбутнє») – 2,00%, Михайла Клюєва («Наш край») – 1,19%.

Водночас, за результатами екзитполів, до Маріупольської міської ради проходять: «Блок Вадима Бойченка» – 45,96%, ОПЗЖ – 30,69%, «Партія Шарія» – 6,56%, «Слуга народу» - 6,28% та »Сила людей» – 4,57%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 тис. до 60 тисяч людей. Похибка становить 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходило голосування на місцевих виборах.