На Одещині викрили «карусель» - 38 виборців намагалися підкупити

Співробітники Біляївського району Одеської області затримали три автобуси з людьми, які організовано приїхали голосувати із сусіднього району.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом підкупу виборців: у Біляївському районі поліцейські територіального підрозділу виявили три автобуси з людьми, які приїхали голосувати з Роздільнянського району. За оперативною інформацією правоохоронців, 38 громадян повинні були отримати за свої голоси грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомості про скоєння злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Також з’ясувалося, що виборців перевозили на несправних автобусах, один із водіїв сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а другий – без відповідних документів. Стосовно правопорушників складено протоколи за ознаками ст. 130, 121 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні поліцейські Ізмаїла виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського району для голосування. За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 гривень.

Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин Російської Федерації, який тимчасово проживає в Одесі. Чоловіка затримано в процесуальному порядку, за фактом підкупу виборців розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України, іноземцю оголошено підозру.

Згідно з законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.

Фото: od.npu.gov.ua