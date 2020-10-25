Виборчі «каруселі»: у Києві затримали два автобуси, в Ізмаїлі - три

Столична поліція затримала групу осіб, яку підозрює в організації виборчої «каруселі». Крім того, в Ізмаїлі затримано три автобуси з особами, які також могли брати участь у подібному порушенні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє громадський рух «Чесно».

"Київ. Поліція затримала два автобуси з людьми, які "приїхали на екскурсію", - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляє "Чесно", в Ізмаїлі поліція затримала три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування. За фактом підкупу виборців відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, затримали підозрюваного у підкупі виборців.

"За грошову винагороду чоловік пропонував віддати свій голос декільком десяткам громадян. Його дії кваліфікували за ознаками ч.4 ст.160 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 гривень.

За гарячими слідами поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин сусідньої держави, який наразі проживає в Одесі. Чоловіка затримали в процесуальному порядку.

За фактом підкупу виборців розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. Відповідно до законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на очільника Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці вночі затримали організаторів і учасників так званих виборчих "каруселей", які пересувалися між областями автобусами.

25 жовтня 2020 року в Україні відбуваються місцеві вибори.

Фото: www.chesno.org