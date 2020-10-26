Явка на місцевих виборах становила 36,88% – ЦВК

Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року становила 36,88%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Так, у наведеній на сайті ЦВК таблиці зазначається, що відомості про явку надали 1488 ТВК по всій Україні, при цьому кількість виборців в уточнених списках ТВК становить 28 622 004 особи, а кількість виборців, які отримали бюлетені, – 10 556 621. Відтак, за попередніми даними, явка виборців станом на 11:00 26 жовтня становить 36,88%.

Водночас у ЦВК уточнили, що ця інформація не має офіційного характеру, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року №404, зазначені відомості надходять до комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які, своєю чергою, отримують ці дані від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном, або електронною поштою.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.