Кличко попередньо перемагає в першому турі виборів - партія «УДАР»

Чинний Київський міський голова Віталій Кличко, за даними паралельного підрахунку партії "УДАР", перемагає у першому турі виборів із 50,9% голосів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн брифінгу заявила голова виборчого штабу партії "УДАР Віталія Кличка" Оксана Продан.

"Ще триває підрахунок голосів. Ми сподівались, що станом на цей час ми матимемо вже результи альтернативного підрахунку яке здійснює наша партія але через епідеміологічні обмеження маємо зараз трохи більше 50% протоколів з мокрими печатками для альтернативного підрахунку голосів. При цьому ми маємо вже 99% дільниць, які надали свою інформацію про те хто і скільки отримав, як кандидлати в мери, так і політичні сили на виборах в Києві", - сказала вона.

Так, за її словами, за даними з дільниць, результат Віталія Кличка 50,9 %. "За тими даними, які у нас є, згідно з паралельним підрахунком голосів, Віталій Кличко отримує 50,9% голосів і з великою ймовірність перемагає уже в першому турі на виборах Київського міського голови", - сказала Продан.

За її словами, і екзитполи, і паралельний підрахунок голосів, який здійснила партія, показують, що «УДАР» проходить у Київраду з результатом 19,7%.

Так, за даними паралельного підрахунку партії "УДАР" за Віталія Кличка на виборах Київського міського голови проголосували 50,9 % виборців, за Олександра Попова - 9,5 %, Сергія Притулу - 7,9 %, Олексія Кучеренка - 6,4 %, Ірину Верещук - 5,5 %, Андрія Пальчевського - 5,3 %.

Партію "УДАР Віталія Кличка" на виборах до Київради підтримали 19,7 % виборців, "Європейську Солідарність" - 19,5 %, "Єдність" Олександра Омельченка - 8,5 %, "Опозиційну платформу - За життя" - 7,6 %, "Слугу народу" - 7,3 %, "Батьківщину" - 7,2 %, "Голос" - 5,8 %, "Перемогу Пальчевського" - 4,4 %.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.