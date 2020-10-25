У Києві грубих порушень виборчого законодавства не зафіксували – КМДА

У Києві закрилися всі виборчі дільниці, станом на 20:00 грубих порушень виборчого законодавства не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, повідомляє пресслужба КМДА.

«За інформацією Головного Управління Національної поліції України в м. Києві, станом на 20:00 грубих порушень виборчого законодавства та порушень публічного порядку не зафіксовано", - сказав Загуменний.

За його словами, у день виборів до поліції надійшло 521 повідомлення зокрема щодо незаконної агітації – 171 повідомлення. До ЄРДР внесено відомості – 4, із них: Печерське управління поліції внесло два – за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоуправство); Святошинське управління поліції за ч. 2 ст. 60 (підкуп виборців); Деснянське управління поліції – за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців). Щодо інших фактів проводяться перевірки правоохоронних органів. Складено 14 адмінматеріалів.

Він нагадав, що у день виборів до забезпечення громадського порядку залучені близько 8 тисяч поліцейських, а у патрулюванні в парках, скверах та на вокзалах поліцейським допомагає «Муніципальна охорона».

Нагадаємо, що для належної підготовки та проведення виборів у місті Києві було створено міський координаційний центр з вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим законодавством щодо підготовки та проведення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови, призначених на 25 жовтня 2020 року. Центр очолив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.