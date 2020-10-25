Кличко здивований тим, що за даними екзитполу Попов посідає друге місце

Кличко здивований тим, що за даними екзитполу Попов посідає друге місце

Укрінформ
Чинний Київський міський голова Віталій Кличко здивований даними екзитполу, за яким Олександр Попов від "Опозиційної платформи - За життя" отримує друге місце підтримки киян.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив у відеозверенні під час штабу партії "УДАР".

"Дійсно я звернув увагу на інших кандидатів, скільки вони відсотків взяли, яке у них позиціювання. І дійсно був здивований, що Олександр Попов є на другому місці. Чим можна це пояснити? Я думаю, що ключовий виборець, який за нього проголосував, переїхав у столицю останні 5 років. Ми знаємо, що багато людей приїхало у столицю, тому що є найвища заробітна платня, найкращі стандарти. І у мене складається таке враження, що виборець Олександра Попова - це ті люди, які не пам'ятають, що таке "йолка" на Майдані, вони не пам'ятають що таке Янукович у місті Києві. І тільки з цим я можу пов'язати достатньо велику підтримку Олександа Попова", - зазначив Кличко.

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Як повідомлялося, за даними екзитполу в межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24», за Віталія Кличка («УДАР» Віталія Кличка») віддали голоси 45,93% виборців, за Олександра Попова («ОПЗЖ») 9,62%, Ірину Верещук («Слуга народу») – 8,53%, Олексія Кучеренка (ВО «Батьківщина») – 7,82%, Сергія Притулу («Голос») підтримали 7,27%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори.

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