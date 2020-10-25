Кличко здивований тим, що за даними екзитполу Попов посідає друге місце

Чинний Київський міський голова Віталій Кличко здивований даними екзитполу, за яким Олександр Попов від "Опозиційної платформи - За життя" отримує друге місце підтримки киян.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив у відеозверенні під час штабу партії "УДАР".

"Дійсно я звернув увагу на інших кандидатів, скільки вони відсотків взяли, яке у них позиціювання. І дійсно був здивований, що Олександр Попов є на другому місці. Чим можна це пояснити? Я думаю, що ключовий виборець, який за нього проголосував, переїхав у столицю останні 5 років. Ми знаємо, що багато людей приїхало у столицю, тому що є найвища заробітна платня, найкращі стандарти. І у мене складається таке враження, що виборець Олександра Попова - це ті люди, які не пам'ятають, що таке "йолка" на Майдані, вони не пам'ятають що таке Янукович у місті Києві. І тільки з цим я можу пов'язати достатньо велику підтримку Олександа Попова", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, за даними екзитполу в межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24», за Віталія Кличка («УДАР» Віталія Кличка») віддали голоси 45,93% виборців, за Олександра Попова («ОПЗЖ») 9,62%, Ірину Верещук («Слуга народу») – 8,53%, Олексія Кучеренка (ВО «Батьківщина») – 7,82%, Сергія Притулу («Голос») підтримали 7,27%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори.