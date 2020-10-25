У Запоріжжі на виборчих дільницях утворилися черги

У Запоріжжі на виборчих дільницях з самого ранку утворились черги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Комунарському районі Запоріжжя в школі №90 розміщено кілька дільниць. Вже о 07:40 на порозі школи зібралось з десяток людей, здебільшого пенсійного віку. Дільниці відкрились вчасно, о 08:00. Всередину впускають в масках, вимірюють температуру та просять дотримуватись соціальної дистанції.

Виборці скаржаться на відсутність світла у кабінках для голосування та не розуміють, як правильно ставити відмітки у бюлетені.

За 5 хвилин роботи дільниці двоє людей заявили, що неправильно заповнили бюлетені та вимагали інші.

Усі члени виборчої дільниці працюють в масках, на столах розставлені антисептики.

У Запорізькій області утворено 1104 виборчих дільниць. За даними поліції, всі вони відкрилися вчасно о 8 годині ранку.