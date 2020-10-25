Усі дільничні комісії на Луганщині відкрилися вчасно - поліція

Усі дільничні виборчі комісії в Луганській області розпочали свою роботу вчасно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

Зазначається, що на Луганщині станом на 8.00 усі 307 ДВК відкрились і розпочали свою роботу. Порушень не зареєстровано.

У цілодобовому режимі продовжує працювати оперативний ситуаційний штаб, який координує роботу правоохоронців, аналізує та узагальнює оперативну обстановку на території області.

Читайте також: В Україні відкрилися виборчі дільниці

До охорони публічної безпеки у посиленому режимі залучені 667 співробітників поліції. Окрім того, вказується у повідомленні, у резерві перебувають мобільні вибухотехнічні, кінологічні та слідчо-оперативні групи.