У Києві понад 7700 виборців голосують вдома - КМДА

У Києві бажання проголосувати на місцевих виборах за місцем проживання висловили понад 7700 людей.

Про це на брифінгу заявив керівник апарату Київміськдержадміністраці Дмитро Загуменний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Значну увагу ми приділяємо голосуванню людей за місцем проживанням - таких виборців у нас є понад 7700 людей. Є, відповідно, створені комісії, ті люди, які їдуть за місцем і дають можливість кожному громадянину здійснити своє конституційне право. Ті люди, які, наприклад, захворіли на COVID-19 або перебувають у лікарнях, у них також таке право є. Є спецдільниці, які створені у закладах охорони і здоров'я, і без проблем вони можуть там проголосувати", - сказав Загуменний.

Він уточнив, що висловили бажання проголосувати вдома 7 711 людей.

"З них, відповідно до заяв людей, хворих на COVID, таких звернень було лише 6. І, звичайно, вони будуть мати право проголосувати на місцях", - зазначив посадовець.

За його словами, у Києві всі 1105 виборчих дільниць, з яких 67 спецдільниць, працюють у штатному режимі.

"Не було системних проблем щодо відкриття дільниць. Лише по одній дільниці в Дарницькому, Оболонському та Подільському районах відкрилися із незначною затримкою. В Оболонському та Дарницькому районі ця затримка становила менш як пів години, в Подільському - близько години. Причиною стало те, що контрольні списки виборців були роздруковані застарілою датою, але це помітити спостерігачі, члени дільничної виборчої комісії, і це питання було усунуто", - пояснив керівник апарату КМДА.

Він зазначив, що на вході виборцям вимірюють температуру та опитують щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково проводитимуть що чотири години. Окрім того, на дільницях обладнані місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітка для дотримання соціальної дистанції тощо.

Загуменний нагадав, що з бюджету столиці виділили 1,3 мільйона гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту, аби забезпечити виборчі дільниці усім необхідним для голосування в умовах карантину.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбувається голосування на місцевих виборах.