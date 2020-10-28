В Ужгороді перерахують результати виборів на двох дільницях

В Ужгороді перерахують результати виборів на двох дільницях

Укрінформ
В Ужгороді оголосили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила голова Ужгородської ТВК Руслана Куберка.

Розпочнеться перерахунок сьогодні об 11 годині. Офіційні результати виборів у місті оголосять у п'ятницю.

“В Ужгороді призначили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів. Почнеться перерахунок сьогодні об 11 годині. ” - сказала Руслана Куберка.

Читайте також: В Ужгороді є підстави скасувати результати виборів на одному із округів — ОПОРА

Вона повідомила, що порушення стосуються такого.

“На одній ДВК під час здавання документів були відкриті пакети, це виявили при перевірці виборчої документації, вони мали бути запечатані. А на другій дільниці неможливо було встановити результати, бо цифри в протоколі не співпадали з тими, що на пакетах” - сказала вона.

Читайте також: Закарпаття на виборах дало вищий показник явки, ніж зазвичай — КВУ

Зі слів голови комісії, офіційні результати виборів в Ужгороді оголосять, ймовірно, у п'ятницю.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.



                    









                        





                    


                


                
                    
                

                

            


            

                більше новин
                

            


            
        


        










    

        

            
            
            
            
            
            
        


        Розширений пошукПриховати розширений пошук

        


            

                
            


            


                
За період:


                

                    

                    
                


                
 -