На Закарпатті 14 тисяч бюлетенів передрукували в останню ніч — КВУ

На Закарпатті для виборів депутатів Міжгірської ОТГ 14 тисяч бюлетенів бюлетені передруковували в останню ніч перед виборами.

Про це в екслюзивному коментарі кореспонеднту Укрінформу повідомив представник КВУ на Закарпатті Дмитро Тужанський.

“На Закарпатті всю ніч передруковували бюлетені для Міжгірської ОТГ. У суботу, 24 жовтня, представники ВО “Батьківщина” у Міжгірській селищній територіальній виборчій комісії Хустського району виявили помилки у бюлетенях по виборах депутатів Міжгірської ОТГ” - повідомив він.

За його словами, у надрукованих бюлетенях були переплутані порядкові номери кандидатів від ВО “Батьківщина” на 2-ому і 3-ому округах (загалом 3 округи на виборах депутатів Міжгірської ОТГ).

Як повідомив Тужанський, згодом було виявлено також помилку в прізвищі одного з кандидатів від партії “Рідне Закарпаття”: це було неспівпадіння прізвища (одна літера) з даними паспорту. Утім, згодом виявилося, що сталася помилка на етапі подання кандидатів. У підсумку партія відмовилася від претензій щодо бюлетеня.

Водночас представники ВО “Батьківщина” ініціювали засідання ТВК та рішення про передрук бюлетенів, що і було ухвалено близько 19:00 суботи, 24 жовтня. Відтак, частину бюлетенів у кількості майже 14 000 для виборів депутатів Міжгірської ОТГ на округах 2 і 3 довелося передруковувати в останню ніч перед днем голосування.

За інформацією КВУ, це було зроблено, і бюлетені доставлені до дільниць до початку голосування.