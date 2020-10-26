У покинутому будинку у Дніпрі знайшли пачки бюлетенів - поліція відкрила провадження

В одному з покинутих будинків Дніпра виявлено пачки виборчих бюлетенів та засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівника пресслужби обласної поліції Ганну Старчевську, передає Укрінформ.

"У будинку на вулиці Харківській, 9 правоохоронці виявили пакети із бюлетенями, масками та рукавичками. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліція внесла до журналу єдиного обліку інформацію про виявлення бюлетенів.

Станом на 19.00 на Дніпропетровщині поліція отримала близько 400 повідомлень про ймовірні порушення на виборах, складено 20 адмінпротоколів.

За даними Нацполіції станом на 19 годину, загалом правоохоронці зареєстрували 4003 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів.