На Херсонщині у бюлетенях «зникло» ім’я одного з кандидатів - поліція відкрила справу

Поліція Херсонщини відкрила одне кримінальне провадження за порушення виборчого законодавства - у бюлетенях не виявилося прізвища одного з кандидатів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«Станом на 18:00 поліція Херсонщини відкрила одне кримінальне провадження та склала 11 адміністративних протоколів за порушення виборчого законодавства», - йдеться у повідомленні.

Як повідомила кореспонденту агентства начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь, кримінальне провадження відкрите через порушення виборчого законодавства у Генічеському районі, де, як з’ясувалося, у бюлетенях не було надруковане прізвище одного з кандидатів.

За даними правоохоронців, до підрозділів поліції Херсонщини надійшло 132 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Найбільше інформацій про порушення надійшло по м. Херсону – 53 факти.

21 повідомлення стосувалося незаконної агітації, 20 – щодо незаконності проведення опитування «5 питань Президента». Надійшло 9 інформацій щодо конфліктних ситуацій на ДВК, 7 - щодо підвезення виборців до дільниць, 6 – про підкуп виборців, 5 – про пошкодження або винесення бюлетенів, 2 – про фотографування виборчих бюлетенів та інші повідомлення.

За результатами перевірок станом на 18:00 відкрите одне кримінальне провадження за ст.157 Кримінального кодексу України «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача» та складено 11 адміністративних протоколів за ст.212-10, ст.212-22 та ст.212-23 КУпАП.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.