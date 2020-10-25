У Сокалі на Львівщині керівництво ДВК захворіло на COVID-19

У місті Сокаль Львівcької області на COVID-19 захворів весь керівний склад дільничної виборчої комісії №461251.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив координатор Громадянської мережі ОПОРА у Львівській області Тарас Радь.

«Перед ранковою нарадою виборчої комісії голова, заступник та ще двоє членів надіслали повідомлення про те, що захворіли на коронавірус і не можуть прийти на засідання і стати до роботи. Виборчій комісії о 7:15, перед відкриттям дільниці, довелося вибрати з-поміж свого складу, а це 14 осіб, в.о головуючого і секретаря. Вони відкрилися вчасно і проводять голосування», - сказав Радь.

За його словами, на інших дільницях, імовірно, теж є члени виборчих комісій, які не стали до роботи через захворювання на COVID-19, але поки що масових випадків не фіксувалося.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах.