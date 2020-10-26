«Слуга народу» заявляє про перше місце на виборах до облрад за результатами свого підрахунку

За даними паралельного підрахунку голосів, який проводить партія "Слуга народу", вона посідає перше місце за результатами виборів до обласних рад.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня.

"49 відсотків протоколів оброблено. І за цією статистикою "Слуга народу" займає перше місце до обласних рад - 20 відсотків. Далі Європейська солідарність, ОПЗЖ, Батьківщина... ", - сказав Корнієнко.

Він додав, що за даними підрахунків партії, на виборах до районних рад "Слуга народу" також лідирує.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.